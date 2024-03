Jong Barcelona wint van Napoli en bereikt na vier jaar weer kwartfinales Champions League

FC Barcelona heeft dinsdagavond in de Champions League afgerekend met Napoli. Een aantrekkelijk duel eindigde uiteindelijk in een 3-1 overwinning voor de Catalanen.

De geblesseerde Frenkie de Jong keek toe vanaf de tribune, waardoor scheidsrechter Danny Makkelie de enige Nederlander op het veld was.

Barcelona-trainer Xavi toonde vertrouwen in de jeugd: de 16-jarige Lamine Yamal en de 17-jarige Pau Cubarsí stonden in de basis. Het was voor het eerst in de Champions League-geschiedenis dat een ploeg het in de knock-outfase aandurfde om twee spelers van maximaal 17 jaar oud in de basis te zetten.