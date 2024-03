Jeugdig Barcelona verslaat Napoli en bereikt kwartfinales Champions League

FC Barcelona heeft dinsdagavond in de Champions League voor het eerst in vier seizoenen de kwartfinales bereikt. In een aantrekkelijk duel, dat eindigde in een 3-1 overwinning voor de Catalanen, werd er afgerekend met Napoli.

De geblesseerde Frenkie de Jong keek toe vanaf de tribune, waardoor scheidsrechter Danny Makkelie de enige Nederlander op het veld was.

Barcelona-trainer Xavi toonde vertrouwen in de jeugd: de 16-jarige Lamine Yamal en de 17-jarige Pau Cubarsí stonden in de basis en ook de 20-jarige Fermin Lopez mocht beginnen vanaf de aftrap..

Het was voor het eerst in de Champions League-geschiedenis dat een ploeg het in de knock-outfase aandurfde om twee spelers van maximaal 17 jaar oud in de basis te zetten.