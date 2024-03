Stuntploeg Saarbrücken (derde niveau) naar halve finales: weer exit Bundesliga-club

Het is 1. FC Saarbrücken opnieuw gelukt. De nummer negen van het derde Duitse niveau is er voor de derde keer dit seizoen in geslaagd om een Bundesliga-club uit te schakelen in de Duitse beker en is daardoor halvefinalist. Borussia Mönchengladbach werd met 2-1 verslagen.

Na 93 minuten maakte Saarbrücken de winnende goal. Eerder werden recordkampioen Bayern München en Eintracht Frankfurt, finalist in de editie van vorig jaar, al uit het bekertoernooi gekegeld.