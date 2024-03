Twee chauffeurs rijden zich tegelijkertijd klem bij Maastunnel

Twee vrachtwagenchauffeurs zijn vandaag op hetzelfde moment klem komen te zitten bij de Maastunnel in Rotterdam. Chauffeur Kadir kan er achteraf om lachen: "Toen ik uit de Maastunnel kwam, zag ik de andere vrachtwagen al staan", zegt hij tegen Rijnmond.

Volgens de omroep reden de twee vrachtwagenchauffeurs zich ongeveer tien minuten na elkaar klem onder het Droogleever Fortuynplein aan de noordzijde van de Maastunnel.

Volgens Rijnmond gebeurt het vaak dat vrachtwagens op die plek vast komen te zitten. De Rotterdamse VVD stelde er eind vorig jaar schriftelijke vragen over. "Niemand doet het expres, maar het staat soms gewoon niet duidelijk genoeg aangegeven", zei raadslid Simon Becker.

Vragen

Hoe het kon dat de twee chauffeurs vrijwel gelijktijdig vast kwamen te zitten, is niet duidelijk. "Ik denk dat ik in de war was met de 's-Gravendijkwal. Daar heb je vier meter ruimte. Ik dacht dat ik er wel doorheen kon rijden", aldus Kadir. Toen de banden van de vrachtwagen leeg waren, kon de vrachtwagen door de tunnel worden getrokken. Rond 12.30 uur was ook de andere wagen vrij.

De andere chauffeur reed in een vrachtwagen met een Bulgaars kenteken. De chauffeur wil niet praten met een verslaggever van Rijnmond. "Ik heb hem ook niet gesproken, maar we hebben wel wat gebaren naar elkaar gemaakt. Zo van: 'Jij ook hier?'", zegt Kadir.

De VVD wil extra maatregelen, zoals hoogtebalken voor het binnengaan de tunnel. Vóór 1 mei moet er meer duidelijk zijn. "We kijken ernaar uit. Het is namelijk een veelvoorkomend probleem", aldus Becker. "Het zorgt niet alleen voor schade bij de automobilisten, maar ook bij de bruggen en viaducten."