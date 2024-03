Europarlement steunt aanpakken valse milieuclaims in mode-industrie

Kledingbedrijven verkopen hun producten graag met woorden als 'duurzaam' en 'ecofriendly' of een icoontje met een groen blaadje. Hiermee zou de consument in één oogopslag kunnen zien of het gaat om een duurzame kledingaankoop.

Niets is minder waar. Bij gebrek aan Europese regelgeving kunnen bedrijven milieuclaims op hun kleding plaatsen zonder duurzaam te zijn. Greenwashing wordt dat genoemd. Het Europees Parlement wil dat er een einde komt aan valse milieuclaims en stemde daarom voor de "Green Claims Directive."

In het Europees Parlement was brede steun voor de richtlijn die veel gerichtere eisen stelt voor het maken van een milieuclaim.

Boete bij onjuiste claims

Voordat een bedrijf een milieuclaim mag maken, moet het de claim laten goedkeuren door een onafhankelijke beoordelingsinstantie.

Die controleert aan de hand van internationaal erkende wetenschappelijke standaarden of de claim terecht is. Pas als dat zo is, mag de claim gemaakt worden. De onderbouwing moet ook makkelijk te vinden zijn voor de consument.

Maken bedrijven een valse claim, dan riskeren ze een boete van minimaal vier procent van hun jaaromzet.

Zalando op de vingers getikt

De Europese Commissie tikte een paar weken geleden in samenwerking met Europese consumententoezichthouders Zalando op de vingers. De modegigant had misleidende milieu-icoontjes bij zijn kleding staan. Zalando heeft deze onbetrouwbare tekens inmiddels van de site afgehaald en belooft in april met duidelijkere informatie te komen over de milieuvoordelen van de kleding.

Deze veroordeling was nog op basis van de oude regels. Als de Green Claims Directive al van kracht was geweest, had de Commissie een hoge boete kunnen opleggen.

'Einde aan schijn klimaatkampioenschap door grote bedrijven'

Kim van Sparrentak, Europarlementariër voor GroenLinks-PvdA en onderhandelaar voor de richtlijn namens de Groenen, is tevreden over de uitkomst van de stemming.

"Greenwashing is schadelijk voor de consument, voor bedrijven die écht duurzaam zijn en voor de planeet. Grote bedrijven kunnen dankzij deze richtlijn niet langer delen van de Amazone opkopen en zich tegelijk voordoen als klimaatkampioen", zegt Van Sparrentak.

'Consument moet milieuclaims kunnen vertrouwen'

In Nederland is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toezichthouder voor eerlijke claims.

Twee jaar geleden constateerde de ACM dat Decathlon en H&M misleidende duurzaamheidsclaims maakten. De bedrijven beloofden toen zelf de consument duidelijker te informeren en doneerden 400.000 en 500.000 euro aan duurzame doelen.

Ook de ACM is tevreden over het aannemen van de richtlijn. "Wij moedigen strengere Europese wetgeving voor duurzaamheidsclaims aan. Door eisen te stellen aan de onderbouwing van claims weten bedrijven waar ze aan toe zijn. Voor consumenten is het positief omdat zij kunnen vertrouwen op de milieuclaims die ze in de winkels en online zien", zegt een woordvoerder van de ACM.

De nieuwe richtlijn heeft nog een lange weg te gaan voor hij echt toegepast zal worden. De onderhandeling hierover gaan verder na de Europese verkiezingen in juni.

Toch is Van Sparrentak nu al optimistisch. "Mensen worden voorgelogen over hoe duurzaam producten en bedrijven eigenlijk zijn. Met deze regels zetten we een belangrijke stap om hier een einde aan te maken."