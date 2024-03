Opening in formatie: Putters verwacht volgende stap met PVV, VVD, NSC en BBB

Ze draaiden maanden om elkaar heen en de NSC brak de eerste formatieronde begin februari onverwacht af, maar na 103 dagen formeren wordt er vandaag dan toch gesproken over het zetten van "een volgende stap" in de kabinetsformatie.

Afgelopen week werd al duidelijk dat PVV, VVD, NSC en BBB willen werken aan een nieuw kabinet. Bronnen spraken van een toegenomen kans op een extraparlementair kabinet. Ook NSC zou bereid zijn ministers te leveren voor zo'n extraparlementair kabinet, net als de andere drie, zeiden bronnen tegen de NOS.

Vandaag meldt informateur Putters dat twee dagen van intensieve gesprekken met PVV, VVD, NSC en BBB op het Hilversumse landgoed De Zwaluwenberg "resultaat" hebben opgeleverd. Aan het begin van de avond kwam de informateur naar de hekken van het landgoed om de pers kort te woord te staan.

Putters sprak van een "volgende stap" die nu kan worden gezet. Wat die stap inhoudt, wilde hij nog niet toelichten.

Donderdag in de middag wil hij zijn verslag inleveren en daar staat naar verwachting meer in over de resultaten die de partijen met elkaar bereikt hebben.