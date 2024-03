Kenia pauzeert sturen van politiemacht naar Haïti vanwege aftreden premier

Kenia heeft besloten voorlopig geen politiemacht naar Haïti te sturen voor het leiden van een internationale veiligheidsmissie. De reden is het aangekondigde aftreden van de Haïtiaanse premier Henry.

Henry liet weten af te treden na overleg met Caribische leiders en de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken. Zodra er een overgangsraad is en een nieuwe interim-premier is gekozen, zal Henry vertrekken. Daarop zouden verkiezingen moeten volgen.

Volgens de Keniaanse autoriteiten moet er voor het sturen van een politiemacht een autoriteit zijn in Haïti die grondwettelijk gezag heeft. Op dit moment houden verschillende gewapende bendes het land in hun greep en komt premier Henry het land niet in.

Henry kwam in 2021 aan de macht nadat president Moïse was doodgeschoten. Hij was niet verkozen en beloofde onlangs om halverwege volgend jaar alsnog verkiezingen te houden. Dat duurt volgens de twee belangrijkste bendes te lang. Ze dreigden met een burgeroorlog als Henry niet zou aftreden.

Internationale troepenmacht

In oktober vorig jaar stemde de VN-Veiligheidsraad in met het verzoek van Henry om een internationale troepenmacht te sturen naar Haïti om de orde te herstellen in het land.

De missie zou onder leiding komen te staan van Kenia, dat beloofde duizend politieagenten te sturen. Ook andere landen, waaronder de Bahama's, Belize, Jamaica en Benin, willen militairen en politieagenten naar Haïti sturen. De Verenigde Staten zegden toe de missie te steunen met zo'n 100 miljoen dollar aan materiële en logistieke steun.

Een Keniaanse rechtbank oordeelde begin dit jaar echter dat het sturen van een politiemacht naar Haïti in strijd is met de grondwet. De Keniaanse president Ruto zette de plannen toch door.

Escalatie

De situatie in Haïti escaleerde eind vorige maand toen Henry op bezoek was in Kenia om een deal te sluiten over de VN-missie. Het bendegeweld dat Haïti al jarenlang teistert, liep in zijn afwezigheid nog verder uit de hand.

Gewapende bendes bestormden de grootste gevangenis van het land, waardoor duizenden gevangenen wisten te ontsnappen. De machtige bendeleider Jimmy Chérizier, ook bekend als 'Barbecue', dreigde met gevangennemen van ministers en een belangrijke politiechef. Ook zei hij te willen voorkomen dat Henry terugkeert naar Haïti. De regering riep vervolgens de noodtoestand uit.

Het grootste gedeelte van de hoofdstad Port-au-Prince is in handen van de bendes. Grote delen van het land liggen stil.

Inmiddels zijn honderden gezinnen op de vlucht geslagen. Sommige probeerden hun toevlucht te zoeken in de Dominicaanse Republiek, maar dat land houdt de grens gesloten. Ook premier Henry komt het land niet in: hij moest uitwijken en dook uiteindelijk op in Puerto Rico.

De problemen in Haïti komen voort uit het koloniale verleden in het land. In de video hieronder leggen we uit hoe het misgaat in het land: