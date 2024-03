Japan wint twee Oscars, met een bittere nasmaak: 'anti-Aziatische discriminatie'

Japanse winnaars

Ondanks de oplaaiende discussie is het voor Japan een succesvolle avond geweest. Voor Miyazaki, die in 2013 nog aankondigde met pensioen te gaan, was het zijn tweede Oscar na zijn winst in 2003 met de film Spirited Away. De 83-jarige animator was vanwege zijn leeftijd niet aanwezig om de prijs te accepteren.

De tweede Oscar voor Japan, voor Godzilla Minus One, was een verrasing. Ondanks het relatief lage budget van de film (10-15 miljoen dollar) versloeg hij dure Hollywood-producties als Napoleon en Guardians of the Galaxy Vol. 3.

In totaal stonden er drie Japanse films op de nominatielijsten van de Academy Awards. Perfect Days, een film van regisseur Wim Wenders over een schoonmaker van openbare toiletten in Tokio, was genomineerd voor Beste Buitenlandse Film.