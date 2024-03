Gover Meit (Stefano Keizers) creatief leider songfestival-act Joost Klein

De podiumact van Joost Klein op het Eurovisiesongfestival staat onder de creatieve leiding van Gover Meit. Cabaretier en kleinkunstenaar Meit, die jarenlang onder het pseudoniem Stefano Keizers optrad, noemt zichzelf de "grootste fan" van Klein.

"Niet alleen is het een grote eer ons land te vertegenwoordigen, maar ik ben ook heel erg blij dat ik kan helpen om heel Europa kennis te laten maken met Joost", zegt hij in een verklaring. Klein en Meit zijn bevriend en werken ook al langer samen. Meit heeft een klein rolletje in de clip van Europapa, de songfestivalinzending van Klein.

Ook hielp Meit bij de creatieve invulling van de concerten van Klein op Lowlands en Pinkpop. "Gover zorgt dat de boodschap behouden blijft. Hij kijkt heel kritisch naar elke stap in het proces. En werkt elke dag aan onze act", zegt Klein.

Meit maakt deel uit van het creatieve team met daarin mensen met veel songfestivalervaring. Zo is teamleider Twan van de Nieuwenhuijzen meermaals betrokken bij de organisatie van het muziekfestival (Rotterdam, Turijn en Liverpool). Regisseur Marnix Kaart verzorgde de registratie van eerdere songfestivalacts en in Rotterdam in 2022 was hij de hoofdregisseur van het gehele evenement.

Vijfde plek

Het ervaren creatieve team moet Klein gaan helpen om de kijkers thuis te overtuigen. De stemmen van het tv-publiek zijn cruciaal voor een goede eindklassering. En in de halve finale wordt zelfs alleen maar gestemd door de stemmers thuis. De vakjury maakt pas in de finale zijn opwachting. De halve finale van Klein in Malmö is op donderdagavond 9 mei.

Europapa is in korte tijd uitgegroeid tot een hit, maar internationale wedkantoren zien Klein voorlopig nog niet winnen. Het nummer staat in de prognoses op de vijfde plek.

Beluister het nummer hier: