'Geldproblemen bij minima door computerproblemen CAK'

"Door technische problemen bij het CAK heeft u voor uw Wmo-hulp in 2020 nog geen facturen ontvangen. Wij begrijpen dat dit vervelend voor u is. Inmiddels zijn deze technische problemen opgelost", schrijft de zelfstandige overheidsinstantie, die regelingen uitvoert voor het ministerie van VWS. De te laat gestuurde facturen moeten voor eind januari 2021 betaald worden.

Vanwege de coronapandemie hoefde de eigen bijdrage in april en mei niet te worden betaald. Maar ook over de maanden ervoor en erna kwamen geen facturen binnen, blijkt uit een flyer die het CAK aan zorgontvangers heeft gestuurd.

Het CAK kon de afgelopen maanden geen facturen versturen voor de eigen bijdrage voor zorg in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In totaal betalen honderdduizenden mensen maandelijks 19 euro eigen risico voor de hulp.

"Een deel van onze cliënten komt hierdoor echt in de problemen", zegt Harry Eleveld, directeur van zorginstelling Nedereind. Zijn stichting ondersteunt mensen met een lichtverstandelijke beperking die zelfstandig wonen. Toen de cliënten een reeks facturen kregen, belde een deel in paniek hun begeleiders.

"Ze dachten dat de facturen niet meer zouden komen omdat het nog steeds coronatijd is", zegt Eleveld. "Het geld dat daardoor overbleef, hebben ze al uitgegeven. Ze moeten nu kiezen tussen de facturen betalen en boodschappen doen."

Ook vakbond FNV vreest dat kwetsbare mensen met weinig geld in de problemen raken door de technische mankementen bij het CAK. "Wederom kampt de overheid met problemen met computersystemen en wordt de burger daar de dupe van", zegt Maureen van der Pligt, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden. De bond pleit daarom voor een kwijtschelding van de nog openstaande facturen.

Wel eigen risico, geen zorg

Eerder deze week stuurde de Ombudsman al een brief naar het CAK en minister De Jonge over andere problemen rond het innen van het eigen risico voor Wmo-zorg en langdurige zorg (Wlz). Hij schrijft daarin over signalen van burgers die zeggen dat ze wel hun eigen risico moesten betalen, terwijl ze door corona minder of geen zorg hebben gekregen.

Het CAK was niet bereikbaar voor commentaar.