Voortvluchtige drugsbaron Cetin G. gearresteerd in Turkije

In Turkije is drugsbaron Cetin G. aangehouden. Dat bevestigt zijn advocaat Cem Polat. G. wordt overgebracht naar de hoofdstad Ankara. Of en wanneer hij daarna naar Nederland wordt gebracht, is nog niet bekend. Zijn zaak in hoger beroep loopt nog.

Cetin G. ontsnapte in april 2017. In afwachting van zijn vonnis droeg hij een enkelband. De Nederlandse justitie gaat ervan uit dat hij die heeft doorgeknipt en op de vlucht is geslagen.

G., een kopstuk in de Nederlandse cocaïnesmokkel, werd in 2014 opgepakt in Rotterdam en in december 2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar. Bij de behandeling van de zaak was hij aanwezig, maar bij de uitspraak kwam hij niet opdagen en bleek hij spoorloos. De man wordt sinds die tijd ook internationaal gezocht.

Cetin G. was indertijd leider van een bende die in totaal 16.000 kilo cocaïne vanuit Latijns-Amerika naar Europa smokkelde.

Tientallen arrestaties

Volgens Turkse media is G. aangehouden in een operatie die volgens de autoriteiten de grootste anti-drugsoperatie ooit in het land is, 'Operation Swamp'. De actie zou een enorme klap hebben toegebracht aan een netwerk van tientallen verdachten in negen landen, waaronder Nederland, die voor 65 miljoen euro aan drugs zouden hebben verhandeld. Tot nu toe is ongeveer 9 miljoen in beslag genomen.

Van de 94 verdachten zijn er ruim 60 aangehouden, zegt de Turkse minister van Binnenlandse Zaken. Onder hen is dus de uit Nederland gevluchte Cetin G. Hij wordt samen met Nejat D., een drugsbaron die in de jaren 90 werd veroordeeld, gezien als leider van het drugsnetwerk. D. werd in mei opgepakt toen hij contant geld van Duitsland naar Turkije probeerde te smokkelen.

De voorbereidingen voor de operatie hebben meer dan een jaar geduurd.

Gülen-beweging

Volgens de Turkse autoriteiten heeft het netwerk contacten met de Gülen-beweging, waarvan Turkije stelt dat die achter de couppoging van 2016 zat. De criminelen zouden de beweging financieren.

Turkije is ondanks de harde aanpak van drugssmokkel volgens de VN-organisatie UNODC onderdeel van de grootste heroïnesmokkelroute ter wereld, bekend als de Balkanroute, die van Afghanistan naar West-Europa loopt.