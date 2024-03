Nederlandse militair komt om bij oefening in Duitsland

In Duitsland is een Nederlandse militair om het leven gekomen bij een oefening. Het is een 28-jarige officier van de landmacht.

De officier raakte ernstig gewond bij een oefening met een CV90-infanteriegevechtsvoertuig op een legerterrein in Beieren. De militair werd nog gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis.

Bij hetzelfde incident raakt een 24-jarige militair lichtgewond, schrijft het ministerie van Defensie in een persbericht. Beide militairen waren gelegerd in de Johannes Postkazerne in Havelte. Ze zouden in de nabije toekomst uitgezonden worden naar Litouwen.

Het ministerie zegt in het persbericht niet wat er precies is gebeurd. De marechaussee is een onderzoek gestart onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. De marechaussee zegt in een reactie geen verdere informatie te kunnen geven vanwege het lopende onderzoek.