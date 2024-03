Wel of geen Veerman? 'Hoe langer ze er niet bij zijn, hoe beter ze worden'

Een van de spelers die Bosz regelmatig inpast, is Guus Til. Lang niet altijd basisspeler, toch al goed voor acht doelpunten en drie assists dit seizoen. En uitgerekend Til schuift een dag voor het beslissende duel in Dortmund aan naast Bosz. Vaak een hint naar de opstelling. Volgens Bosz ligt de reden elders.

"Het zegt vooral dat hij makkelijk van z'n woorden afkomt", lacht de coach. "Hij laat het hele seizoen al zien dat hij belangrijk voor ons is. Hij kan doelpunten maken, gaat effectief met zijn kansen om. Dat is een heel grote kwaliteit."

Een kwaliteit, gezien de lessen uit de heenwedstrijd (1-1), die Bosz graag inzet tijdens de return op Duitse bodem. "Een van de zaken die ik meegenomen heb uit de heenwedstrijd is dat we effectiever om moeten gaan met de kansen die we krijgen. Die hebben we gehad in de eerste wedstrijd, helaas werd het toch gelijk. Morgen gaan we proberen te winnen."

'Hoogste podium'

Voor Til is spelen in de Champions League "het hoogste podium". Til: "Als je in de eredivisie elk jaar vecht om de Champions League-plaatsen, wil je als je eraan deelneemt het ook zover mogelijk schoppen."