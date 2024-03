Na 'Kate-gate' checkt AFP alle door Kensington Palace verstrekte foto's

Persbureau AFP controleert alle foto's die verstrekt zijn door de Britse prins William en prinses Catherine. De aanleiding daarvoor is de gemanipuleerde foto van Catherine met haar kinderen, die de prinses naar eigen zeggen zelf bewerkte. De gefotoshopte afbeelding werd zondagavond door internationale persbureaus ingetrokken.

"Dit heeft ons duidelijk gemaakt dat we waakzamer dan ooit moeten zijn met uitgedeelde foto's, waar ze ook vandaan komen", citeert ANP een woordvoerder van AFP. Daarom heeft het Franse persbureau besloten alle door Kensington Palace aangeleverde foto's te checken op echtheid.

Catherine heeft haar excuses aangeboden voor wat bekend is komen te staan in Britse media als 'Kate-gate'. "Zoals zo veel amateurfotografen experimenteer ik zo nu en dan met het bewerken van foto's", zegt ze in een verklaring.

Vaker twijfels

Het is niet voor het eerst dat er twijfels waren over aanpassingen van beelden die door de Britse koninklijke familie verspreid werden. Afgelopen december leek bijvoorbeeld bij prins Louis een middelvinger te ontbreken op het kerstportret dat verspreid werd van het gezin van William en Catherine.

Het is essentieel in de journalistiek alleen echte foto's of video's te publiceren. De kijker of lezer moet ervan op aan kunnen dat de werkelijkheid wordt weergegeven, zei ook de ANP-hoofdredacteur Freek Staps gisteren. Het recente schandaal werd versterkt door de zorgen onder Britten over de gezondheid van de prinses. Sinds ze uit het ziekenhuis werd ontslagen, was er mediastilte uit privacyoverwegingen.