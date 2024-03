Voormalige top Imtech betaalt 40 miljoen om rechtszaken te stoppen

De voormalige bestuurders en commissarissen van Imtech betalen 40 miljoen euro aan de curatoren en Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vanwege het faillissement van het bedrijf in 2015. Met de schikking hoeven zij niet langer te vrezen voor nieuwe rechtszaken vanwege vermeend wanbeleid bij het technisch installatiebedrijf.

De oud-bestuurders hoesten de 40 miljoen overigens niet uit eigen zak op. Het bedrag wordt betaald door hun verzekeraars en door KPMG als voormalige accountant van Imtech.

De curator van één van de grootste faillissementen uit de Nederlandse geschiedenis maakte de schikking vandaag bekend. Ruim 7,1 miljoen euro van het bedrag gaat naar de aandeelhouders van Imtech. De curator verwacht dat de VEB begin volgend jaar deze gedupeerde beleggers kan gaan uitbetalen.

Met de resterende miljoenen worden vervolgens de nog resterende schuldeisers van Imtech terugbetaald. Eerder schikten banken en andere kredietverstrekkers al met de curator. Zij betaalden ongeveer 30 miljoen euro omdat zij onnodig veel haast hadden gemaakt rond het faillissement van Imtech. Bij elkaar zit er nu zo'n 60 miljoen in de pot om schuldeisers terug te betalen.

Wanbeleid

De teloorgang van miljardenbedrijf Imtech uit 2015 staat nog altijd te boek als één van de grootste fraudezaken ooit in Nederland. Onder meer door een omvangrijke fraude bij de bouw van een pretpark in Polen moesten honderden miljoenen euro's worden afgeschreven. Indertijd werkten bij Imtech 22.000 mensen, van wie het merendeel in het buitenland.

De VEB beschuldigde de voormalige top van het bedrijf van wanbeleid. Hiermee zouden directie en commissarissen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade die aandeelhouders leden. Met de schikking zijn verdere juridische stappen hierover nu van de baan.