Roemeense rechter keurt Brits uitleveringsverzoek Andrew Tate goed

Het Roemeense hof heeft het Britse verzoek tot uitlevering van de controversiële influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan goedgekeurd. Ook heeft het hof de opdracht gegeven om hen voor nu vrij te laten.

De broers werden gisteravond gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had een arrestatiebevel uitgevaardigd en om hun uitlevering gevraagd naar aanleiding van beschuldigingen van seksueel misbruik in de periode van 2012 tot 2015. Andrew en Tristan Tate bestrijden alle aantijgingen.

Het land levert de broers overigens pas uit als een rechtszaak in Roemenië is afgerond. Daar loopt een zaak tegen het tweetal vanwege verkrachting en mensenhandel.

De twee worden ervan beschuldigd deel uit te maken van een criminele organisatie. Ze zouden betrokken zijn bij mensenhandel en commerciële seksuele uitbuiting van vrouwen in Roemenië en in andere landen, waaronder in Engeland. De broers weerspreken ook deze beschuldigingen.

Huisarrest

Samen met twee anderen werden Tate en zijn broer in december 2022 in de buurt van de hoofdstad Boekarest opgepakt. Na drie maanden werden ze onder huisarrest geplaatst, maar in augustus besloot de rechter dat hij in afwachting van het proces vrij mocht rondreizen in Roemenië. Het land verlaten, mocht hij niet.

Tate is op sociale media vooral populair onder jonge mannen. In 2022 deden Facebook, Instagram, TikTok en YouTube zijn accounts in de ban. Volgens Meta, het moederbedrijf van de eerste twee, had Tate de huisregels overtreden. Toch blijft zijn gedachtegoed populair bij jongeren.

De NOS ging in 2022 in gesprek over de populariteit van Tate met een Tate-aanhanger en iemand die voorheen aanhanger was van de influencer: