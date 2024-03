Eis tegen De Mos in hoger beroep: werkstraf en voorwaardelijke celstraf

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een voorwaardelijke celstraf en 240 uur werkstraf geëist in het hoger beroep tegen de Haagse politicus Richard de Mos vanwege omkoping. Ook wil het OM dat De Mos een ambtsverbod van vier jaar krijgt.

Tegen zijn medeverdachten partijgenoot Rachid Guernaoui en vijf ondernemers zijn ook voorwaardelijke celstraffen en werkstraffen geëist. Volgens het OM hebben de oud-wethouders zich met giften en beloften laten omkopen door ondernemers in ruil voor een voorkeursbehandeling, schrijft Omroep West.

Richard de Mos, oud-wethouder voor de gemeente Den Haag, heeft altijd enige betrokkenheid bij corruptie of omkoping ontkend. Hij sprak eerder al over "valse aantijgingen" van het Openbaar Ministerie.

Vrijspraak

De Mos en zijn medeverdachten werden in april vorig jaar vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie en corruptie.

Het OM ging gedeeltelijk in hoger beroep tegen zeven van de acht verdachten. Het beroep betreft enkel de verdenkingen van omkoping en schending van de geheimhoudingsplicht. Het OM legt zich neer bij de vrijspraak voor meineed en deelname aan een criminele organisatie. De eis in hoger beroep is dan ook lager dan in de zaak die diende bij de rechtbank.

Het OM blijft ervan overtuigd dat de wethouders zich hebben laten omkopen door bevriende ondernemers. Ook is het OM van mening dat de wethouders geheime informatie hebben doorgespeeld, onder meer aan een journalist en aan bevriende ondernemers.

De partijleider van Hart voor Den Haag reageerde op X tijdens de zitting: