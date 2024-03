Franse Naval haalt megadeal onderzeeërs binnen, maar is het ook de beste keus?

Dat hoeft geen onoverkomelijk probleem te zijn. "Ze kunnen waarschijnlijk iets langer doorvaren omdat ze door het einde van de Koude Oorlog niet meer zo diep hoefden te duiken", zegt Frederik Mertens, strategisch analist bij HCSS. "Door de enorme druk diep onder water krimpen ze en dijen ze later weer uit. Die leeftijdsgrens maakt wel dat de tijd begint te dringen. Dit gaat dus ook om veiligheid."

Met het opdoeken van RDM in de jaren 90 zijn in Nederland de kennis en vaardigheden voor het bouwen van onderzeeërs verloren gegaan. Mertens: "Een gezonde Nederlandse onderzeebootindustrie is niet mogelijk als we eens in de veertig jaar vier onderzeeërs bouwen. De internationale concurrentie is moordend en de zeer goede maar dure Nederlandse boten vonden moeilijk klanten."

Nederland exporteerde voor het laatst onderzeeboten in het begin van de jaren tachtig. Toen werden twee onderzeeërs in de Zwaardvisklasse aan Taiwan geleverd. Onder druk van China gaf de Nederlandse regering in 1983 geen toestemming voor een vervolgorder.