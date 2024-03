Politie aan de deur bij Hans Teeuwen om filmpje met pistool

De politie Amsterdam is vandaag bij het huis van cabaretier Hans Teeuwen langsgegaan om een pistool mee te nemen. Teeuwen had het gebruikt voor een persiflagefilmpje van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Het pistool lijkt een verwijzing naar de vuurwapenaffaire rond haar ex-man Robert Oey en hun zoon.

Op een video die Teeuwen heeft gedeeld op Instagram is te zien dat een aantal agenten het huis van Teeuwen binnengaan. Daar nemen ze het pistool in beslag dat kort in het persiflagefilmpje van eerder vandaag te zien is. Na een paar minuten vertrekken de agenten weer, met het pistool.

In het filmpje is een agent te horen die zegt dat het wordt meegenomen vanwege de wet wapens en munitie. Daarin staat dat voorwerpen die qua vorm en afmetingen sprekend lijken op vuurwapens zijn verboden.

Voordat de agenten vertrekken, wordt Teeuwen nog meegedeeld dat hij wordt gezien als verdachte en er een kans bestaat dat hij nog verhoord wordt.

'Meestal met arrestatieteam'

Een woordvoerder van de politie Amsterdam zegt dat er een melding was binnengekomen van iemand die zich zorgen maakte om het pistool in het filmpje. "We nemen het altijd hoog op als we zo'n melding binnenkrijgen. Nepvuurwapens en echte vuurwapens willen we van straat hebben. Je kunt het verschil ook niet zien."

Dat er zes agenten voor de deur stonden, is niet ongebruikelijk, zegt de woordvoerder. "Sterker nog, bij een melding van een vuurwapen gaan we er ook vaak met een arrestatieteam op af. Dit keer is er dus afgeschaald."

De politie Amsterdam heeft ook meerdere keren invallen gedaan met een arrestatieteam als er vuurwapens voorbijkwamen in videoclips. "Als er geen vergunning voor verleend is, doen we hetzelfde."

Overigens moet nog officieel worden vastgesteld of het in beslag genomen wapen van Teeuwen echt of nep is. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan, zegt de woordvoerder.