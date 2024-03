EK-tegenstander Oostenrijk verwijdert drie spelers uit selectie na homofobe spreekkoren

Bondscoach Ralf Rangnick heeft drie voetballers uit de Oostenrijkse selectie gezet omdat zij deelnamen aan homofobe spreekkoren na een competitiewedstrijd van hun club Rapid Wien.

Het gaat om 26-voudig international en Rapid-aanvoerder Guido Burgstaller, Marco Grüll (4 interlands) en keeper Niklas Hedl (1 interland). Het drietal deed, net als enkele teamgenoten, mee aan homofobe spreekkoren na de gewonnen derby tegen Austria Wien.

Oostenrijk, een van de tegenstanders van Oranje op het komende EK, speelt eind deze maand oefenwedstrijden tegen Slowakije en Turkije.

Rangnick noemt het gedrag van het Rapid-drietal "ontoelaatbaar in een team waarvan ik de coach ben. Het druist in tegen alles waar we met het nationale team voor staan. Dat heb ik de spelers ook duidelijk gemaakt."

Deur niet dicht voor EK

Toch is de deur, volgens de bondscoach, nog niet helemaal dicht voor het drietal met het oog op het EK in Duitsland. "Dan zullen de jongens wel moeten bewijzen deze zaak serieus te nemen en begrip te hebben wat het voor mensen betekent om in het openbaar beledigd of gediscrimineerd te worden."