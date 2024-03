Georganiseerde misdaad krijgt in gevangenis veel meer beperkingen

De Tweede Kamer wil een nog strenger gevangenisregime voor leden van de georganiseerde misdaad dan het kabinet al voorstelt. Zo wordt het aantal telefoontjes dat zij per week mogen plegen en het aantal bezoekers dat zij mogen ontvangen beperkt.

Verder vindt de Kamer dat de gesprekken die deze criminelen met hun advocaat voeren moeten worden opgenomen. Deze vertrouwelijke opnamen, in beeld en geluid, worden opgeslagen bij de Nederlandse Orde van Advocaten tot het moment dat een rechter het nodig vindt ze op te vragen voor een strafproces.

Het gaat om een kleine groep zeer gevaarlijke criminelen met veel geld en macht, die een bedreiging voor de veiligheid en de democratische rechtsstaat vormen. Zij moeten zo veel mogelijk worden afgesloten van hun criminele netwerk, vindt de Kamer. Zo zouden zij vanuit de cel geen drugsdeals, ontsnappingen of moorden meer kunnen organiseren.

Twee keer bellen

Belangrijke leden van de georganiseerde misdaad worden, verdacht of veroordeeld, opgesloten in de EBI (Extra Beveiligde Inrichting) in Vught of in een gewone gevangenis op een AIT (Afdeling Intensief Toezicht).

Op de AIT wordt het aantal telefoontjes teruggebracht van zeven keer bellen per week naar twee keer, en dan maximaal 10 minuten per keer. In de EBI gaat het naar een keer 10 minuten bellen per week.

Gedetineerden op de AIT mogen twee keer per week een uur bezoek ontvangen. In de EBI is dat een keer per week een uur bezoek. Bij alle telefoontjes en bezoeken wordt live meegeluisterd om te voorkomen dat criminelen geheime boodschappen doorgeven.

Gedetineerden die in een andere taal dan Nederlands, Fries, Papiaments of Engels willen praten, moeten daar vooraf toestemming voor vragen, zodat een tolk met het gesprek kan meeluisteren. Die tolk moet ook versluierde boodschappen kunnen ontcijferen.