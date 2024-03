Renovatie Binnenhof-complex opnieuw duurder, extra kosten 'aanzienlijk'

De renovatie van het Binnenhof in Den Haag wordt opnieuw duurder. Het exacte hogere bedrag wordt nog berekend, maar demissionair minister De Jonge voor Wonen en Volkshuisvesting wil alvast waarschuwen voor een hogere rekening. Het gaat om "een aanzienlijk bedrag" waarvoor een oplossing gevonden moet worden, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

De meest recente raming ging eerder uit van een bedrag van 843,6 miljoen euro, bijna 50 procent duurder dan de oorspronkelijke schatting van 475 miljoen euro. Eind april heeft het ministerie alle berekeningen op een rijtje en kan exacter gezegd worden hoeveel duurder de renovatie wordt.

Veel meer asbest

De Jonge somt aan de Kamerleden een flink aantal tegenvallers op. Het historische complex is inmiddels grotendeels ontmanteld en aannemers hebben nieuwe offertes gestuurd. De minister wordt geconfronteerd met fors gestegen prijzen van materialen en lonen in de afgelopen jaren. Hij spreekt over een "groot verschil" ten opzichte van de vorige raming.

Verder blijkt de staat van de Eerste en Tweede Kamer veel slechter dan gedacht op het moment dat het Binnenhof nog bewoond was. Plafonds blijken behoorlijk verrot, er zit veel meer asbest in dan gedacht en de dakconstructie van de plenaire zaal van de Eerste Kamer is "instabiel". De aannemers moeten daarom hogere kosten maken. Verder moeten er allerlei extra veiligheidsmaatregelen genomen worden en wil de Tweede Kamer een zo'n duurzaam mogelijke renovatie.

Alle tegenvallers vallen onder de noemer "disclaimer", dat betekent dat er wel rekening mee gehouden is dat de kosten hoger zouden zijn dan eens geraamd. Er is dus niet voor een duurdere inrichting gekozen, benadrukt het ministerie. De Jonge hoopt dat hij in het voorjaar extra geld kan krijgen van het kabinet om de tegenvallers op te vangen.

Sober

Bij het besluit om het historische complex te renoveren, waar de Raad van State, de Eerste en de Tweede Kamer zijn gehuisvest, werd gekozen voor de goedkoopste en snelste variant: het voor 5,5 jaar afsluiten van het complete terrein en de verhuizing van alle Binnenhofbewoners. De renovatie moest "sober" en "doelmatig". Het Binnenhof-complex moet verbouwd worden vanwege achterstallig onderhoud en slechte brandveiligheid.

Maar al in 2019 hield het kabinet er rekening mee dat de grootschalige opknapbeurt duurder zou uitvallen dan de eerder genoemde 475 miljoen euro. In juli 2021, bij de verhuizing, stond de teller op 718,9 miljoen.

Oude werkplek

De renovatie van het Binnenhof gaat ook zeker twee jaar langer duren en is op zijn vroegst pas eind 2028 deels klaar. Het idee was eerst dat de leden van de Eerste en Tweede Kamer eind 2026 zouden kunnen terugkeren naar hun oude werkplek.

De belangrijkste reden voor de vertraging heeft te maken met strengere veiligheidseisen rondom het Binnenhof. Eerst was het plan om alle technische installaties, voor bijvoorbeeld de verwarming, de elektriciteit en de koeling, onder te brengen in een ruimte onder de openbare parkeergarage aan het Plein. Maar dat is niet veilig genoeg, vindt ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.