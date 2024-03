Oranje-klant en groeibriljant Hato verlengt contract bij Ajax

Hato's handtekening liet al even op zich wachten. In de zeer onrustige beginperiode van de eredivisie, waarin de Amsterdammers wegzakten naar de laatste plaats en technisch directeur Sven Mislintat werd ontslagen, werden de gesprekken over een nieuw contract vooruitgeschoven.

Jonge Oranje-debutant

Hato wordt gezien als een van de grootste talenten op de Nederlandse velden en maakte in november 2023 zijn debuut in het Nederlands elftal. Met zijn 17 jaar was hij een van de jongste debutanten ooit in Oranje. Bondscoach Ronald Koeman nam Hato niet op in de voorselectie voor de komende twee oefeninterlands.

Sinds de zomer van 2018 speelde Hato in de jeugd van Ajax, toen hij was overgekomen uit de jeugd van Sparta Rotterdam. In januari 2023 maakte Hato zijn debuut in het eerste van Ajax.