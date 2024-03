Kameroen schorst 17-jarig 'toptalent' (en 61 anderen); hij blijkt al 31 te zijn

Saskia Houttuin, Afrika-correspondent: 'Journalist sprak Doualla onder andere naam'

In Kameroen is de fraude ook groot nieuws, ziet Saskia Houttuin, NOS-correspondent in Afrika. "Het staat bij meerdere kranten op de voorpagina."

Volgens haar kwam het balletje aan het rollen via een Franse journalist van de krant Le Monde. "Een sportjournalist was een aantal jaar geleden in Kameroen en sprak met een jongen die graag prof wilde worden. Hij stelde zich voor als Alexandre Bardelli en ging op de foto."

Toen de foto's van deze Bardelli en Doualla werden vergeleken en verder onderzoek was gedaan, bleek dat deze twee dezelfde persoon waren. Doualla zou ook minstens 23 jaar oud zijn.

"Van alle spelers die nu geschorst zijn, is Doualla het grootste schandaal, omdat hij deeluitmaakte van het nationale elftal. Hij werd ook gepresenteerd als groot talent."

'Betere carrière'

Spelers in Afrika doen zich soms jonger voor omdat ze een betere carrière kunnen krijgen. "Maar soms is het ook niet uit kwade wil", weet Houttuin. "Ze weten vaak ook niet precies wanneer ze geboren zijn."

Waarom de Kameroense bond nu de fraude is gaan onderzoeken, is niet duidelijk, zegt de correspondent. "Het gebeurt op een moment dat er meerdere problemen zijn. Ze hebben slecht gepresteerd bij de Afrika Cup en trainer Rigobert Song is net opgestapt."