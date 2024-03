Oud-Champions League-winnaar Benítez ontslagen bij Celta de Vigo

Bij Celta spelen onder anderen Anastasios Douvikas (vorig seizoen nog gedeeld topscorer van de eredivisie), Renato Tapia (ex-Twente en Feyenoord), Luca de la Torre (voorheen Heracles Almelo) en Jörgen Strand Larsen (ex-FC Groningen)

Succesvol verleden

Benítez heeft eerder met het bijltje gehakt. Ondanks een volle prijzenkast werd de inmiddels 63-jarige coach vaker ontslagen. Zijn meest succesvolle periode beleefde hij aan het begin van deze eeuw.

Met Valencia werd hij tweemaal kampioen van Spanje en won hij in 2004 de UEFA Cup. Daarop maakte Benítez de overstap naar Liverpool, waarmee hij in 2005 de Champions League won. Later voegde hij met Chelsea ook de Europa League toe aan zijn prijzenkast.

De geboren Madrileen werkte ook bij Internazionale, Napoli, Real Madrid, Newcastle United en Everton.