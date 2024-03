Slachtoffers sextortion Gianni de W. aan het woord: 'Schaamte en walging'

'Meisje 4' las ook zelf haar verklaring voor. "Ik had een verschrikkelijk gevoel van angst en onmacht in de tijd dat ik door je werd afgeperst. Zolang ik deed wat je zei, was er niks aan de hand. Anders zouden er foto's worden gedeeld. Ik weet waar je op school zit, zei je." Het meisje herhaalde meermaals dat ze zich schaamde.

Ook ervoer ze een gevoel van onbegrip. "Waarom gebeurde mij dit? Alles heeft zo'n drie tot vier weken geduurd. Ik sliep nauwelijks, ik probeerde het vooral weg te stoppen en te vergeten." Ze noemt het een geruststelling dat De W. in hechtenis zit.

'Meisje 5' zei bij monde van haar advocaat dat ze nog steeds in angst leeft. "Mensen opnieuw leren vertrouwen is lastig. Hij heeft me kapotgemaakt." Ze zegt blij te zijn met zijn arrestatie. "Ik krijg rust als hij zijn straf krijgt."

Spijtbetuiging

De W. reageerde op alle verklaringen. Hij zei meermaals spijt te hebben van zijn daden. "Het is heel dapper dat ze zich durft uit te spreken", zei hij over meisje 2. "Ik kan niet zeggen hoeveel spijt ik heb, heb haar zo klem gezet. Ze was waarschijnlijk heel bang om me tegen te komen. Het idee dat haar foto's online zouden komen lijkt me niet fijn. Ik kan alleen maar zeggen dat het me veel spijt."

Na de verklaring van meisje 4 begreep hij dat zijn spijtbetuiging eentonig begon te lijken. "Het is weer hetzelfde verhaal", begon hij. "Het spijt me gewoon enorm. Ik hoop dat ze er snel bovenop komt." Voor een rechter was het niet genoeg. "Wat spijt u dan?", wilde ze weten. "Dat ik al die slachtoffers klem heb gezet, dat ze dingen doen die ze niet wilden."

Op de vraag waarom De W. zijn slachtoffers jarenlang in angst kon laten leven had hij geen duidelijk antwoord. "Ik weet het niet." Wel zei hij dat het "een vorm van controle is die ik altijd heb willen houden over mensen".

De W. kwam op de eerste zittingsdag veelvuldig aan het woord. In oktober 2022 werd hij aangehouden. De W. denkt dat als dat niet was gebeurd, hij nog steeds was doorgegaan. Naar eigen zeggen kon hij zelf niet stoppen, omdat hij zich schaamde. "Het was makkelijker om door te gaan."

Honderdduizenden foto's en video's

Bij zijn arrestatie vond de politie een enorme berg aan bewijsmateriaal. Op telefoons, computers en harde schijven zijn honderdduizenden foto's, video's en profielen van sociale media aangetroffen. Gerubriceerd per jaar in duizenden mappen, sommige onzichtbaar gemaakt, maar een groot deel ook opgeslagen in de cloud. Bijna al het beeldmateriaal bevatte schaars geklede meisjes, naaktfoto's en video's van seksuele handelingen van 172 slachtoffers.

Van veertig slachtoffers is de identiteit niet vastgesteld. In 92 gevallen gaat het om minderjarige meisjes. Dertig van zijn slachtoffers nemen nu deel aan de rechtszaak.

Ten tijde van de afpersingen had De W. een vriendin en een fulltime baan. En 's avonds zette hij zijn slachtoffers onder de naam Bryan onder druk om meer beeldmateriaal te sturen. "Aan de ene kant bent u lief voor de ene vrouw en aan de andere kant doet u andere vrouwen iets aan", confronteerden de rechters hem.

"Ik heb dat kunnen scheiden. Als ik bij mijn vriendin was, was dat andere er niet. Ik weet ook niet hoe ik dat heb gedaan", gaf hij stoïcijns aan.

Veel media-aandacht

De eerste dag van de zitting trok veel media-aandacht. Op de zaak zijn achttien journalisten, vier tekenaars en een cameraploeg afgekomen. "Ik heb nog nooit zoveel journalisten gezien in een rechtszaal, ook niet bij een moordzaak", zei de rechtbankvoorzitter. Hij noemde het goed dat er veel aandacht is voor het maatschappelijke probleem, waarbij jonge mensen worden verleid tot het delen van intieme foto's en video's.

Voor de rechtszaak zijn zes dagen uitgetrokken, in mei wordt de uitspraak verwacht.