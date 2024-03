Nieuw-Zeeland neemt zwarte dozen Boeing in beslag om gewonde passagiers

De Nieuw-Zeelandse autoriteiten hebben de zwarte dozen in beslag genomen van een vliegtuig dat gisteren in de problemen kwam. De Boeing 787-9 Dreamliner van de Chileense luchtvaartmaatschappij Latam Airlines was onderweg van Sydney naar Auckland toen een technisch probleem een "grote beweging" veroorzaakte. Hierdoor raakten tientallen passagiers gewond.

Latam Airlines en meerdere passagiers zeiden dat het vliegtuig met 263 passagiers en negen bemanningsleden plotseling flink daalde. Het toestel kon uiteindelijk wel landen op de luchthaven van Auckland. Twaalf passagiers werden naar het ziekenhuis gebracht.

De Nieuw-Zeelandse en Chileense autoriteiten gaan samen onderzoek doen naar de oorzaak van het incident. De zwarte dozen moeten meer informatie opleveren over de route van het vliegtuig en de communicatie tussen de piloten.

Latam Airlines maakte gisteren excuses aan alle inzittenden. Ook kondigde de luchtvaartmaatschappij een onderzoek aan naar het incident.

Testen niet gehaald

Boeing heeft de laatste tijd meer problemen. Vrijdag verloor een Boeing 777-200 van United Airlines een wiel nadat het toestel was opgestegen in San Francisco. En begin dit jaar raakte een Boeing 737-MAX van Alaska Airlines onderweg een deurpaneel kwijt. De oorzaak waren loszittende bouten. Dit probleem werd ook bij andere toestellen vastgesteld.

De Amerikaanse toezichthouder FAA onderwierp het productieproces van de Boeing 737-MAX vervolgens aan verschillende testen. Van de 89 testen werden er 33 niet gehaald, schrijft The New York Times. Er werden onder meer problemen geconstateerd bij een controle van het deurpaneel en de bijbehorende bouten.

Het bedrijf Spirit AeroSystems, dat de romp van de Boeing 737-MAX maakt, haalde slechts zes van de dertien testen. Dit leidt tot zorgen over de technici die de werkzaamheden uitvoeren. Volgens het rapport slaagt het bedrijf er niet in om "te bepalen welke kennis nodig is voor de werkprocessen".