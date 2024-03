NedTrain hoeft groep toch niet betalen om ziekte na werken met chroom-6

NedTrain hoeft dertig mensen toch geen schadevergoeding te betalen, omdat ze hebben gewerkt hebben met de schadelijke stof chroom-6. Tot die beslissing is het gerechtshof in Den Bosch gekomen. De medewerkers hebben onvoldoende bewijs aangeleverd om hun vordering te ondersteunen, oordeelt het hof.

Het besluit is een opvallende wending in de rechtszaak. De rechtbank in Breda oordeelde in 2021 dat het NS-dochterbedrijf en ook de gemeente Tilburg wel aansprakelijk zijn voor de gezondheidsschade die de dertig mensen hadden opgelopen. Een onafhankelijke commissie was in 2019 tot dezelfde conclusie gekomen.

De groep was tussen 2004 en 2010 blootgesteld aan chroom-6. De kankerverwekkende stof zat in de verf die van treinen werd geschuurd. Het werk was onderdeel van een gemeentelijk re-integratieproject voor bijstandsgerechtigden.

Schadevergoeding

De rechtbank had geoordeeld dat NedTrain een schadevergoeding moest betalen. De hoogte daarvan was nog niet duidelijk, omdat eerst de omvang van de schade moest worden vastgesteld. Het hof zegt vandaag dat de daarvoor aangeleverde informatie niet toereikend is.

Volgens het hof is alleen een globaal overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en gezondheidsklachten ingediend. De dertig mensen hadden "hun vorderingen toegelicht met algemene stellingen en bewust niet met bewijsmiddelen per individu".

Van elk persoon had het hof gedetailleerde informatie willen zien, zoals medische stukken om de aanklacht te onderbouwen. "Omdat zij dat niet gedaan hebben, moeten hun vorderingen worden afgewezen."

Excuses NS

De NS heeft in 2022 excuses aangeboden aan onderhoudsmedewerkers die tussen 1970 en 2020 zijn blootgesteld aan de roestwerende chroom-6-verf. Oud-medewerkers die ziek zijn geworden, kunnen daarvoor een schadevergoeding aanvragen.

Ook bij Defensie en KLM is een compensatieregeling ingesteld voor personeel dat heeft gewerkt met deze verf.