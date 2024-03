PSV zit bij Malen in het hart: 'Maar dit is onze enige kans op een prijs'

De ploeg van Malen is al uitgeschakeld in het Duitse bekertoernooi en landskampioen worden is ook al een utopie. In de Bundesliga staat Dortmund vierde, op twintig punten van koploper Bayer Leverkusen. Na de 1-1 in Eindhoven kan in eigen huis nu wel de kwartfinale van de Champions League bereikt worden.

"Dat we ons seizoen morgenavond kunnen redden, vind ik een groot woord. Maar ja, het klopt. Dit is onze enige realistische kans op een prijs. Maar in de competitie moeten we ook nog presteren. Beide competities zijn heel belangrijk voor ons."

En dus telt er maar één ding voor de Duitse ploeg tegen PSV. "Ik ken iedereen heel goed daar en ik weet hoe speciaal de wedstrijd voor hen is. Maar deze wedstrijd wil ik winnen."