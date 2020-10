Duidelijkheid voor VVV: een speler besmet in aanloop naar duel met Ajax

Stoeltjes in het stadion van VVV-Venlo - Pro Shots

Bij VVV-Venlo is een speler positief getest op het coronavirus. Als een van de weinige clubs in het betaald voetbal had VVV nog niet te maken gehad met coronabesmettingen Dat is gebleken na de coronatests die de selectie en staf van VVV donderdag hebben ondergaan. De speler om wie het gaat is in quarantaine gegaan en mist het duel met Ajax, zaterdagmiddag om 16.30 uur. In Venlo zaten ze in spanning op de uitslagen van de testen te wachten. De club zou die aanvankelijk vrijdag ontvangen, maar uiteindelijk kreeg clubarts Rolf Timmermans te horen dat de uitslagen pas op zaterdag zouden volgen, op de wedstrijddag. Op de vraag wat er dan zou gebeuren als spelers positief zouden testen, zei Timmermans al: "Dan zal de trainer moeten schuiven." Kijk hieronder naar een bijdrage met clubarts Timmermans, die vrijdag tevergeefs wachtte op de uitslagen:

Clubarts VVV: 'Testresultaten kunnen later komen door herstesten' - NOS

Vorige week zaterdag speelden de Limburgers tegen AZ, dat net in een corona-uitbraak bleek te zitten. Op de vrijdag voor dat duel in Alkmaar kende AZ veel besmettingen en op de maandag erna opnieuw: in totaal bleken 13 man positief.