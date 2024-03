Staking bij chipmaker NXP, bedrijf waarschuwt voor gevolgen investeringen

Bij chipmaker NXP in Nijmegen wordt vandaag gestaakt voor meer loon. Het bedrijf waarschuwt dat de staking gevolgen kan hebben voor de voorgenomen investeringsplannen in Nederland.

De onderhandelingen tussen vakbond FNV en de chipmaker loopt al maanden. FNV eist dat de 3000 medewerkers een salarisverhoging van 9 procent krijgen, maar NXP wil niet verder gaan dan 2,5 procent.

"Dat de directie de koek niet wil delen met de mensen op de werkvloer is een pijnlijke constatering en geeft weinig blijk van waardering", zegt Bernard van Iren, bestuurder bij FNV. "Staken is een ultiem middel om de top van het concern op andere gedachten te brengen." FNV is niet onder de indruk van de waarschuwing van NXP en zegt een vervolgstaking niet uit te sluiten.

Discussie over vestigingsklimaat

De fabrikant vindt dat het vestigingsklimaat in Nederland verslechtert. "Dit helpt niet", zegt een woordvoerder van de chipmaker tegen persbureau ANP. Het imago van Nederland loopt hiermee een deuk op, zegt het bedrijf, dat behalve in Nederland in twintig andere landen actief is. "En Nederland staat er internationaal toch al niet goed op." Een woordvoerder was voor de NOS niet direct beschikbaar voor een toelichting.

Discussie over het vestigingsklimaat in Nederland is er al langer. Chipmachinemaker ASML overweegt om nieuwe investeringen buiten Nederland te doen. Vorige week bleek dat het kabinet een taskforce heeft opgetuigd om de chipmachinefabrikant voor Nederland te behouden. Boskalis heeft een nieuw kantoor geopend in Abu Dhabi en zegt een volledige verhuizing naar het buitenland te overwegen.