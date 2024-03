Cel voor Vlaming Dries Van Langenhove na aanzetten tot haat en racisme

De Belgische oud-politicus Dries Van Langenhove is veroordeeld tot een celstraf van een jaar. Ook krijgt hij een boete van 16.000 euro en mag hij tien jaar niet meedoen aan verkiezingen. De rechtbank oordeelt dat hij, als oprichter van de extreemrechtse jongerenbeweging Schild en Vrienden, heeft aangezet tot haat en racisme. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van tien maanden voor het verkopen van pepperspray.

Zeven leden van de beweging, inclusief Van Langenhove, moesten voor de rechter verschijnen na een reportage van de Vlaamse omroep VRT uit 2018. Daaruit bleek dat er in geheime chatgroepen van de jongerenbeweging onder meer racistische en seksistische berichten werden gedeeld. Ook ontkenden ze historische gebeurtenissen, zoals de Holocaust. Volgens de leden zelf waren het onschuldige grappen.

Nazistisch gedachtegoed

De rechtbank was het daar niet mee eens en zegt zwaar te tillen aan de feiten. "Van Langenhove is de initiatiefnemer en heeft anderen meegetrokken in een racistisch en negationistisch discours", zei de voorzitter van de rechtbank. Met negationistisch bedoelt de voorzitter dat de aangeklaagde mannen historische gebeurtenissen, zoals de Holocaust, ontkenden of bagatelliseerden met hun chatberichten.

De rechter sprak van "crimineel gedrag dat bijdraagt aan haat en geweld". Volgens de rechter dweepte Van Langehoven "met nazistisch gedachtegoed dat veel leed veroorzaakt" en wil hij de samenleving ondermijnen.

Van Langenhove zat van 2019 tot 2023 in de Vlaams Belang-fractie in de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. Om zich meer te focussen op de jongerenbeweging, kondigde hij in 2023 zijn ontslag als parlementariër aan.

Meelopers

Ook vijf andere leden van de beweging kregen een gevangenisstraf opgelegd. Een van hen kreeg een gevangenisstraf van acht maanden. Vier anderen, de rechtbank noemt hen 'meelopers', krijgen een voorwaardelijke straf van zes maanden. Alle vijf moeten een boete van 8000 euro betalen. Eén lid wordt wel veroordeeld, maar krijgt geen straf. Hij was de enige die kwam opdagen bij het proces.

De advocaat van Van Langenhove heeft aangekondigd dat ze de veroordeling gaan aanvechten. "We gaan onmiddellijk in beroep. Het enige goede aan deze zaak is dat deze rechter binnenkort met pensioen gaat". Van de andere leden is het niet duidelijk of zij in beroep gaan tegen het vonnis.