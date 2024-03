Russisch militair transportvliegtuig met vijftien inzittenden stort neer

Een transportvliegtuig van de Russische luchtmacht is vlak na het opstijgen neergestort, zo meldt het Russische ministerie van Defensie. Aan boord waren acht bemanningsleden en zeven passagiers, het is onduidelijk of iemand het heeft overleefd.

Het ongeluk vond plaats kort na vertrek van een luchtmachtbasis in de regio Ivanovo, zo'n 150 kilometer ten noordoosten van Moskou. Volgens het ministerie vloog een van de motoren in brand, kort na het opstijgen.

Het is onduidelijk of de crash verband houdt met de Oekraïense aanvallen met drones of met de inval van Russische milities tegen Poetin, eerder vandaag. Het type toestel, Il-76, is al sinds 1970 in gebruik van de Sovjet- en Russische luchtmacht.

In januari stortte een soortgelijk toestel neer in de Russische regio Belgorod, toen met 74 inzittenden. Volgens de Russische regering waren daar veel Oekraïense krijgsgevangenen bij, Oekraïne heeft dat altijd tegengesproken.