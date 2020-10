Verstappen zit Mercedes op de hielen in afsluitende training GP Portugal

Verstappen liet in het laatste deel van de training ook de zachte banden monteren, maar deed geen poging meer de beste rondetijd neer te zetten. Een minuut voor het officiële einde werd de training afgebroken. De code rood werd afgegeven, omdat er schade aan het circuit was ontstaan.

Verstappen noteerde op de mediumband 1.16,812. Daarmee bleef de Red Bull-coureur dicht in de buurt van het Mercedes-duo Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Bottas was de snelste met 1.16,654, op iets meer dan tweehonderdste van een tel gevolgd door WK-leider Hamilton. Het tweetal zette de tijden neer met de snellere zachte band. Verstappen gaf 0,158 seconde toe op Bottas.

Max Verstappen begint zaterdagmiddag met veel vertrouwen aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal. De Nederlander zette aan het begin van de middag de derde tijd neer in de derde en laatste vrije training op het circuit van Portimão.

Druk op Albon

Voor Alex Albon, teamgenoot van Verstappen, begint de tijd te dringen bij Red Bull. Teambaas Christian Horner was in Portugal duidelijk over de situatie van de coureur uit Thailand, die een tegenvallend seizoen doormaakt. "Alex moet duidelijk maken waarom hij het stoeltje heeft. Hij moet laten zien waarom wij bij Red Bull niet naar een alternatief hoeven te kijken."

Albon zette in de derde training voor de GP van Portugal de vijfde tijd (1.17,117) neer. De Thai stond dit seizoen een keer op het podium, met de derde plaats in de Grand Prix van Toscane. "Hij heeft een paar moeilijke weekends gehad, dus hij zal zich hier moeten onderscheiden", zei Horner in Portimão. "Dat geldt voor hem ook volgende week op het circuit van Imola."

De kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal start zaterdagmiddag om 15.00 uur.