Veerman terug in PSV-selectie voor Champions League-return in Dortmund

PSV kan morgenavond in de achtste finales van de Champions League mogelijk weer een beroep doen op Joey Veerman. De 25-jarige middenvelder en spelmaker miste de afgelopen twee duels van de Eindhovenaren door een blessure, maar is vandaag met de selectie meegereisd naar Duitsland voor de return tegen Borussia Dortmund.

Of Veerman ook in actie komt, is nog maar de vraag. PSV traint dinsdagavond om 18.00 uur nog in het Signal Iduna Park en dan zal trainer Peter Bosz de beslissing nemen of de middenvelder kan spelen.

Opnieuw geen Saibari

Waar er goed nieuws is voor Veerman, is dat er niet voor Ismael Saibari. De Marokkaans international kwam sinds de thuiswedstrijd tegen Dortmund (1-1 gelijkspel) niet meer in actie en is ook niet meegereisd met de Eindhovense ploeg.