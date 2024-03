OM in hoger beroep tegen zeven verdachten in Marengo-proces

Het OM gaat tegen zeven verdachten dus wel in hoger beroep. Zo vindt het dat Mao R. en Achraf B. er te makkelijk van af zijn gekomen. Er was levenslang tegen hen geëist en ze kregen respectievelijk 15 jaar en 8 maanden en 29 jaar en 2 maanden opgelegd. Ook gaat het OM in beroep in de zaken tegen Zakaria A., Mohamed M., Zaki R. en Ricardo O.

Ook tegen de veroordeling van kroongetuige Nabil B. wordt beroep ingesteld, maar dat gebeurt volgens het OM om procedurele redenen. Het wil dat ook het gerechtshof oordeelt over de betrouwbaarheid van de verklaringen van de kroongetuige. Verder wil het OM dat hij zijn afspraken nakomt om te blijven verklaren. "Pas dan is de deal voor een halvering van de strafeis afgerond."