Vanavond op tv: Bedreigingen gemeenteraad Velsen • Verkiezingen in Georgia • Schip met hulp naar Gaza

Verkiezingen in Georgia

Vandaag gaan inwoners van de Amerikaanse staat Georgia naar de stembus voor de Amerikaanse voorverkiezingen. Nieuwsuur krijgt een kijkje achter de schermen bij de krant Gainesville Times in de staat. De krant doet verslag van gebeurtenissen in een overtuigend Republikeinse regio.

In de eerste aflevering van deze serie spreken we met medewerkers van de krant. Hoe kijken bewoners van deze stad naar de revanche tussen Biden en Trump? En hoe is het voor de redactie om in tijden van desinformatie het nieuws te verslaan, als je afhankelijk bent van abonnementen?