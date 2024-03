'Oranje-keepster Van Domselaar staat voor toptransfer naar Arsenal'

Arsenal is een van de grotere clubs in het vrouwenvoetbal met vijftien landstitels in Engeland en winst van de Champions League in 2007. Op dit moment staat Arsenal derde in de Engelse Women's Super League.

De 24-jarige Van Domselaar speelt pas sinds juni bij Aston Villa. Ze werd toen transfervrij overgenomen van FC Twente. De interesse van Arsenal is niet nieuw. De Londenaren zou in januari ook al aan de doelvrouw hebben getrokken.

Doorbraak bij EK

Het gaat hard met Van Domselaar. In 2022 brak ze door op het EK in Engeland toen ze de geblesseerde Sari van Veenendaal moest vervangen. Ze keepte toen een ijzersterk toernooi.

Volgens de BBC kan Van Domselaar door een clausule in haar contract voor zo'n 230.000 euro de overstap maken naar een andere club.

Daphne van Domselaar was afgelopen jaar dolblij met haar overstap naar de Engelse Women's Super League.