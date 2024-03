Milities tegen Poetin vallen weer Rusland binnen, ook grote drone-aanval

Na bijna een jaar van stilte zijn er weer Russische milities die in hun eigen land strijden tegen president Poetin. Ze zijn hun eigen land binnengevallen vanuit Oekraïne om te vechten tegen het Russische leger.

Op Telegram melden de zelfbenoemde vrijwilligerskorpsen Legioen Vrijheid voor Rusland en het Russische Vrijwilligerskorps dat ze nu het dorpje Lozova Roedka in de Russische regio Belgorod ingenomen hebben, en dat er gevochten wordt in het dorpje Tjotkino in de naburige regio Koersk. Dit is niet onafhankelijk te verifiëren: de Telegramkanalen tonen veel beelden van gevechten, maar onduidelijk is hoe ver de milities Rusland zijn binnengedrongen.

Vorig jaar kwamen deze groepen ook in het nieuws met hun invallen vanuit Oekraïne, die uiteindelijk niet leidden tot duurzame terreinwinst. De milities zeggen onafhankelijk te opereren, maar worden met wapens, training en inlichtingen gesteund door Oekraïne. Het Russische Vrijwilligerskorps werd in de zomer van 2022 opgericht door de bekende neonazistische voetbalhooligan Denis Nikitin.

'Oekraïense saboteurs'

Het Russische persbureau Ria bevestigt op gezag van de gouverneur van Koersk dat er een aanval is geweest van "Oekraïense saboteurs" op het leger in zijn regio, maar die aanval zou zijn afgeslagen. Bij de gevechten zou volgens de gouverneur één inwoner van Tjotkino gewond zijn geraakt.

Ook de Russische veiligheidsdienst FSB meldt dat er een aanval vanuit Oekraïne is afgeslagen: daarbij zouden zo'n 100 'militanten' zijn gedood, en meerdere pantservoertuigen zijn vernietigd.

Bij de nieuwste aanvallen zou ook het Siberische Bataljon meevechten, een onderdeel van het Oekraïense leger dat vorig jaar werd opgericht. Het bestaat uit Russische militairen die zijn overgelopen naar Oekraïne.

In een verklaring op Telegram zegt het Siberische Bataljon dat "we nu eindelijk thuis zijn. Zoals beloofd, gaan we vrijheid en rechtvaardigheid brengen in ons Russische land. We hebben al eerder gezegd dat het niet mogelijk is om het dictatoriale regime in Rusland vredelievend weg te krijgen."

Waarnemers op sociale media zinspelen op de mogelijkheid dat de invallen vooral bedoeld zijn om Russen schrik aan te jagen, voorafgaand aan de Russische presidentsverkiezingen komend weekend: