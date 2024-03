Andrew Tate gearresteerd in Roemenië na Brits arrestatiebevel

De bekende en controversiële influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn gisteravond gearresteerd in Roemenië na aanklachten van seksueel geweld, meldt zijn woordvoerder. De Britse autoriteiten hadden een arrestatiebevel uitgevaardigd en om hun uitlevering gevraagd.

De aanklachten tegen de broers gaan volgens zijn woordvoerder over een zaak die tussen 2012 en 2015 liep. Vier vrouwen klaagden hem destijds aan voor onder meer seksueel geweld. De Britten zouden de arrestatiebevelen begin deze week hebben uitgevaardigd.

Andrew Tate en Tristan bestrijden alle beschuldigingen. Hun woordvoerder zegt dat ze "volledig toegewijd zijn om deze beschuldigingen met onwrikbare vastberadenheid aan te vechten".

De woordvoerder van Andrew Tate zegt dat de Roemeense rechtbank vandaag zal besluiten of ze akkoord gaan met de uitlevering van de broers aan Engeland.

Verkrachting- en mensenhandel

Er loopt nog een andere rechtszaak tegen Tate vanwege vergelijkbare verdenkingen. De broers zijn in Roemenië, waar ze wonen, aangeklaagd voor verkrachting en mensenhandel. De mannen worden, samen met twee Roemeense vrouwen, ervan beschuldigd deel uit te maken van een criminele organisatie. Ze zouden betrokken zijn bij mensenhandel en commerciële seksuele uitbuiting van vrouwen in Roemenië en andere landen, waaronder Amerika en Engeland.

Tate, zijn broer en twee anderen werden eind december 2022 in de buurt van Boekarest opgepakt. Drie maanden later kwamen ze onder huisarrest. Tate won in augustus 2023 een beroep om vrijgelaten te worden uit huisarrest in afwachting van het proces. Het is nog onduidelijk wanneer dat plaatsvindt. De broers kregen te horen dat ze overal in Roemenië mogen reizen, maar het land niet mogen verlaten.

De aanklagers zeiden in januari vorig jaar dat ze vijftien auto's en meer dan tien huizen en andere bezittingen, zoals designerhorloges, in beslag hadden genomen, om te voorkomen dat deze werden verkocht of verborgen. Ook die beslissing heeft de Roemeense rechtbank teruggedraaid.