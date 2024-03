Ronaldo mist voor open doel en wordt daarna uitgeschakeld met Al-Nassr

Ronaldo scoorde overigens nog wel in de kwarfinalewedstrijd. In de verlenging kreeg Al-Nassr een strafschop en vanaf elf meter wist de Portugees raak te schieten.

Het duel eindigde daardoor in 4-3 voor Al-Nassr en dus moesten er penalty's genomen worden, omdat Al Ain het eerste duel met 3-2 had gewonnen. In de penaltyserie schoot Ronaldo ook raak, maar het was niet genoeg om door te gaan naar de halve finales van de Aziatische Champions League. Oud-FC Porto-speler Otavio miste de beslissende strafschop voor Al-Nassr.

In opspraak

Ronaldo valt de laatste tijd vaker op in Saudi-Arabië. Onlangs werd hij nog een wedstrijd geschorst, nadat hij een obsceen gebaar had gemaakt na afloop van het duel tussen Al-Nassr en Al-Shabab. Dat deed hij omdat er veelvuldig 'Messi' naar hem was geroepen.

En een paar weken geleden verscheen er ook nog een filmpje waarbij Ronaldo in de catacomben een sjaal van de tegenstander langs zijn kruis haalde.