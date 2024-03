Bosnië en Herzegovina mag onderhandelen over toetreding EU

Bosnië en Herzegovina is een stap dichter bij het lidmaatschap van de Europese Unie. De Europese Commissie doet de aanbeveling om de toetredingsonderhandelingen met EU-lidstaten te openen. In 2022 werd het land al voorgedragen als kandidaat-lid van de EU.

De Balkan-landen bevinden zich in verschillende fases van toetreding tot de EU. Sinds de bloedige jaren 90 zijn Bosnië en Herzegovina, Servië, Kosovo, Albanië, Montenegro en Noord-Macedonië voornemens om zich aan te sluiten bij de EU.

Om lid te worden moeten de landen een zeer complex en langdurig proces door waarin ze hun wetten aanpassen aan de Europese standaarden en waarden. De economie moet goed draaien, corruptie moet worden bestreden en de democratische rechtsstaat moet in orde zijn. Door de etnische oorlogen en grootschalige corruptie was het traject om toe te treden voor alle Balkanlanden lange tijd gestagneerd.

"Natuurlijk is er nog veel vooruitgang nodig in Bosnië en Herzegovina om lid te worden", zei Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen. "De wens van Bosnië en Herzegovina is helder en onze boodschap is duidelijk: de toekomst van Bosnië en Herzegovina ligt in onze Unie."

De etnische strijd in het Balkanland eiste van 1992 tot 1995 meer dan 100.000 levens, onder wie die van de slachtoffers van de genocide in Srebrenica. Miljoenen mensen raakten ontheemd of sloegen op de vlucht. Spanningen zijn vandaag de dag nog altijd aanwezig. "Maar het land laat zien dat het kan voldoen aan de criteria en aan de wens van het volk om deel uit te maken van onze familie", stelt Von der Leyen.