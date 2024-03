Levensverwachting wereldwijd met 1,6 jaar gedaald tijdens coronacrisis

De gemiddelde levensverwachting is tussen 2019 en 2021 wereldwijd gedaald met 1,6 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek, gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet.

In 2020 en 2021 stierven over de hele wereld naar schatting 131 miljoen mensen. Daarvan overleden er volgens de onderzoekers 15,9 miljoen door corona, of als gevolg van sociale, economische of gedragsveranderingen die te maken hadden met de coronapandemie. In die periode daalde de levensverwachting in 172 van de 204 landen ter wereld. In de overige 32 landen nam de levensverwachting wel toe.

Corona veroorzaakte vooral veel doden onder volwassenen. Het wereldwijde sterftecijfer voor mannen van 15 jaar of ouder steeg in de eerste twee coronajaren met 22 procent. Voor vrouwen was dat volgens de onderzoekers 17 procent.

"In de afgelopen halve eeuw heeft voor volwassenen over de hele wereld de coronapandemie een ingrijpendere impact gehad dan welke gebeurtenis dan ook, waaronder conflicten en natuurrampen", zegt hoofdonderzoeker Austin Schumacher. De kindersterftecijfers bleven in 2020 en 2021 wel dalen, weliswaar langzamer dan in de jaren daarvoor.

De mondiale daling van de levensverwachting tijdens de coronapandemie ging in tegen de trend van de afgelopen decennia, waarbij de levensverwachting steeds verder steeg. Tussen 1950 en 2021 nam de mondiale levensverwachting bij de geboorte toe met 22,7 jaar: van 49 jaar naar 71,7 jaar.

Levensverwachting Nederlanders

Ook in Nederland had de coronapandemie invloed op de sterftecijfers en levensverwachting. In 2020 tot en met 2022 overleden naar schatting 10 procent meer mensen dan verwacht, meldde het CBS afgelopen november.

Door de coronapandemie daalde de (resterende) levensverwachting van 65-jarigen in Nederland van 20,1 jaar in 2019 naar 19,5 jaar in 2020 en 2021, waarna deze weer steeg naar 19,7 in 2022. Afgelopen november was de levensverwachting van 65-jarigen nog steeds niet op hetzelfde niveau als voor corona.