Spits Rashford krijgt hulp van restaurants en cafés in strijd tegen kinderarmoede

Restaurants, cafés en lokale autoriteiten in Engeland geven de komende week gratis maaltijden weg aan leerlingen die tijdens de aankomende herfstvakantie niet genoeg te eten hebben. De lokale ondernemers stelden de maaltijden beschikbaar na een dringende oproep van Marcus Rashford, de spits van Manchester United.

De voetballer groeide zelf op in armoede en zet zich daarom al langer in tegen kinderarmoede. Vlak voor de zomervakantie startte hij een campagne om aandacht te vragen voor wat het ontbreken van de gratis schoollunches zou betekenen voor kansarme kinderen. De Britse regering stemde toen in met dat plan. Ook tijdens de zomervakantie konden kinderen op een warme maaltijd rekenen. Rashford riep de politiek op om dit ook tijdens de herfstvakantie door te voeren, maar afgelopen woensdag werd dat plan weggestemd.

Geen eten tijdens de vakantie

"Ik weet vanuit eigen ervaring waar honger toe kan leiden", zei Rashford vervolgens gefrustreerd. "Geen kind zou met honger naar bed hoeven gaan, vertelt hij in een Instagramvideo. In Engeland zijn ongeveer anderhalf miljoen kinderen afhankelijk van de maaltijden die ze op school krijgen.

De gratis schoolmaaltijden zijn tijdens de coronacrisis een discussiepunt geworden. Normaal gesproken verzorgt de school alleen maaltijden tijdens het schooljaar, en niet tijdens de vakantie. Maar door de coronacrisis kwamen kinderen hier tijdens de paasvakantie ook voor in aanmerking. Ouders die hun baan waren verloren, konden wel een steuntje in de rug gebruiken, werd er toen geredeneerd. Maar ondanks dat het einde van de pandemie nog niet in zicht is, wil de Britse politiek dit plan niet voortzetten.

'Dit is het Engeland dat ik ken'

Toen de spits zijn teleurstelling deelde op sociale media, sprongen restaurant- en caféhouders in het gat dat de overheid open liet. Ze boden aan om kinderen in de herfstvakantie te voorzien van een lunch en een warme maaltijd. Rashford schrijft dat hij opgetogen is over alle steun. "Onbaatzuchtigheid, vriendelijkheid en saamhorigheid, dit is het Engeland dat ik ken." Hij bedankt de Britse ondernemers dat ze, ondanks hun eigen worsteling tijdens de coronacrisis, oog hebben voor kinderen die in armoede opgroeien.

De eerdere acties van Rashford tegen kinderarmoede vielen ook de Britse koningin op. Twee weken geleden werd hij benoemd tot Member of the Order of the Britisch Empire (MBE).