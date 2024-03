Bekritiseerde fatbike-fabrikanten proberen met plan overlast tegen te gaan

Vier grote Nederlandse fatbike-fabrikanten willen samen proberen het opvoeren van fatbikes tegen te gaan. De eenvoudig op te voeren fatbikes zorgen in steden en op fietspaden voor veel ergernis en overlast.

Vandaag presenteren de fabrikanten hun plannen. Het gaat om Brekr, Phatfour, Doppio en Knaap. Belangrijkste plan is de boycot van verkooppunten van fietsen wanneer die zich niet houden aan de wettelijke regels. Dealers die direct de geïmporteerde fatbikes al opvoeren, zouden moeten worden aangepakt. Ook willen de bedrijven meer voorlichting aan consumenten geven, door middel van een speciale website.

De vier voelen de hete adem in de nek van de politiek. Onlangs werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin wordt geëist dat onveilige situaties op het fietspad worden aangepakt. De Kamer wil voor 1 april een plan hiervoor van minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). De vier fabrikanten willen, zo zeggen ze, "met hun initiatief een bijdrage leveren aan de veiligheid op het fietspad".

Kat-en-muisspel

"Wij zijn tegen opvoeren", zei Pieter van Beusekom van Phatfour gisteravond in Met het oog op Morgen. Hij erkent dat ze maar 25 kilometer per uur mogen, maar dat ze soms wel 50 kilometer per uur rijden. "Ze kunnen heel makkelijk worden opgevoerd. Wij proberen ze zo te maken dat ze moeilijk kunnen worden opgevoerd, maar het blijft een kat-en-muisspel."

Volgens hem zijn consumenten zich niet altijd bewust van de mogelijke gevolgen van het opvoeren. "Al lijkt het soms onschuldig, er kleven grote risico's aan." Zo kan een hogere snelheid door het opvoeren van de fiets leiden tot een ernstig ongeval met persoonlijk letsel en - in het ergstigste geval - blijvende invaliditeit.

'Waar zijn de ouders?'

De Fietsersbond is niet per se negatief over de fatbike. "Maar ik kijk wel met argwaan en zorg naar het aantal fatbikes dat opgevoerd wordt en waar een gashendel op gemonteerd wordt", aldus Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond, in Het Oog. "Waardoor je daar op kunt rijden zonder überhaupt te trappen. Wij noemen dat een sjoemelscooter, want dat is helemaal geen fiets."

"Ik vind het prima dat deze vier fabrikanten deze poging doen en hun verantwoordelijkheid willen nemen. Maar er komt gewoon heel veel Chinese troep via internet de markt op. Ik ben blij dat de Inspectie Leefomgeving en Transport de zichtbare handelaren al bezocht en gewaarschuwd heeft. Dat helpt. Gemeentes moeten ook - bijvoorbeeld met boa's - meer handhaven."

Waar Van Garderen moe van zegt te worden, is dat alles in regels wordt gegooid. "Er zijn toch ook ouders? Waarom laat je je kind rijden op zo'n fiets? Dat is toch helemaal niet nodig."

Proef in Amsterdam

Zes steden in Europa, waaronder Amsterdam, testen een systeem dat de snelheid van elektrische fietsen op afstand kan beperken. Volgens NRC reed de wethouder van Verkeer vorige week tijdens een testrit op een e-bike waarvan de trapondersteuning wegviel bij bijvoorbeeld een school of druk kruispunt, waardoor de snelheid werd afgeremd tot 15 kilometer per uur. Het systeem bevindt zich nog in een experimentele fase.

"Het aantal ongevallen met fietsen is schrikbarend", zegt wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) tegen de krant. "Meer dan de helft van alle elektrische fietsen rijdt harder dan de toegestane 25 kilometer per uur. Elektrische fietsen zijn veel meer dan een fiets die wat sneller rijdt. Het zijn soms zware bakbeesten die bij een ongeval ernstig letsel veroorzaken."