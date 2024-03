Eric Carmen, zanger van All By Myself, overleden

De Amerikaanse zanger, gitarist en songwriter Eric Carmen is op 74-jarige leeftijd overleden. De frontman van de Raspberries overleed afgelopen weekend in zijn slaap, maakt zijn vrouw Amy bekend op Carmens website. "Het maakte hem ontzettend gelukkig om te weten dat zijn muziek zo velen heeft geraakt".

Eric Carmen werd in de jaren 70 groot als leadzanger van de popband Raspberries, bekend van het nummer Go All The Way. Nadat Raspberries al na vijf jaar uit elkaar viel, ging Carmen solo verder en schreef hij zijn grootste hits.

All By Myself werd sinds het schrijven in 1975 veel gecoverd. De versie van Celine Dion uit 1996 maakte het lied dankzij een scène in de film Bridget Jones' Diary onsterfelijk. Ook nummers als Hungry Eyes en Almost Paradise werden hits en kwamen voor in de populaire films Footloose en Dirty Dancing.

Zijn solocarrière sloot hij in 2000 af met zijn laatste album I was born to love you. Hij bleef nog jaren optreden, waaronder met de Beatle Ringo Starr.