Zorgautoriteit: verzekeraars doen te weinig om goede zorg te garanderen

Vier grote zorgverzekeraars in Nederland doen te weinig om te regelen dat hun klanten goede zorg krijgen. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit na een onderzoek naar de grootste zorgaanbieders in vier regio's in Nederland.

Het gaat om Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis, meldt de Volkskrant. Deze verzekeraars voldoen "niet volledig" aan de normen van de zorgplicht, concludeert de NZa na een onderzoek van een jaar in de vier regio's met de langste wachtlijsten (Drenthe, Midden-Holland, West-Brabant en Twente). Het is voor het eerst dat de toezichthouder uitspreekt dat zorgverzekeraars hun belangrijkste verplichting niet nakomen, aldus de krant.

Bij twee zorgaanbieders ziet de NZa zulke tekortkomingen dat ze een aanwijzing (een strafmaatregel) hebben gekregen. Menzis en CZ bevestigen aan de Volkskrant dat zij zes maanden hebben gekregen om te verbeteren. Als er niks verandert, mag de NZa openbaar maken wat er in de aanwijzingen stond.

Samenwerken

Voor alle vier zorgaanbieders geldt dat ze de invulling van hun zorgplicht moeten verbeteren. Zo moeten ze afspraken maken met de zorgaanbieders in die regio's over hoe zij de wachtlijsten kunnen terugdringen, zodat mensen de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Ook moeten ze in de gaten blijven houden of dit tot het gewenste resultaat leidt, en zo nodig bijsturen.