Lakers gaan spelfouten op onlangs onthuld standbeeld Bryant corrigeren

Basketbalclub Los Angeles Lakers gaat een aantal storende fouten op de sokkel van het standbeeld van basketbalgrootheid Kobe Bryant corrigeren. Op het bronzen beeld staan onder meer de namen van twee voormalig teamgenoten van Bryant verkeerd gespeld.

Het eerbetoon aan de in januari 2020 bij een helikopterongeluk omgekomen Bryant werd vorige maand onthuld. Het beeld, dat dagelijks veel bezoekers trekt, heeft een plek gekregen voor het stadion van de Lakers.

Fouten

Nu het er een maand staat, blijken er diverse fouten in de teksten te zijn geslopen. Zo zijn de namen van Von Wafer en Jose Calderon verkeerd geschreven. In plaats van Calderon staat er Calderson en Von is Vom geworden.

Beide spelers waren actief in de wedstrijd op 22 januari 2006, waarin Bryant 81 punten scoorde, de op één na hoogste score ooit in een NBA-duel.