Russen arresteren Zuid-Koreaan op verdenking van spionage

In Vladivostok, in het oosten van Rusland, is een Zuid-Koreaanse man gearresteerd op verdenking van spionage. Volgens het Russische staatspersbureau TASS is Baek Won Soon naar Moskou gebracht voor verder onderzoek.

Het is voor het eerst dat de Russen een Zuid-Koreaanse burger arresteren voor spionage. Waarvan Baek Won Soon wordt verdacht, en onder welke omstandigheden hij is opgepakt, is niet openbaar gemaakt. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse zaken zegt dat het consulaat hulp heeft geboden aan Baek Won Soon, zonder details te geven.

Rusland staat op slechte voet met Zuid-Korea, onder meer omdat het Aziatische land instemde met westerse sancties vanwege de inval in Oekraïne. Daarnaast is Zuid-Korea's aartsvijand Noord-Korea een trouwe bondgenoot van Rusland. Volgens westerse inlichtingen levert Noord-Korea wapens aan de Russen. Beide landen ontkennen die wapenleveranties.

Ruilmiddel

Rusland pakt vaker personen op uit landen waarmee het een slechte band heeft. Hoewel het land dit ontkent, gebruikt het gedetineerde buitenlanders als ruilmiddel voor Russische gevangenen in het buitenland.

Zo werd vorig jaar Evan Gershkovich van The Wall Street Journal opgepakt omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan spionage. Vorige maand werd een Duitse man opgepakt op verdenking van drugssmokkel, net als een Amerikaans-Russische vrouw voor verraad.