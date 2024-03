Weer verliest Djokovic van Italiaan; 'lucky loser' Nardi schakelt Serviër uit in Indian Wells

Die partij won Djokovic nog in drie sets. Maar tegen Nardi ging het mis voor de vijfvoudig winnaar van het toernooi, die door de coronapandemie voor het eerst in vijf jaar weer actief was in de Californische woestijn.

"Hij had niets te verliezen en speelde geweldig", probeerde Djokovic de onverwachte nederlaag te verklaren. "Ik was meer verbaasd over mijn eigen niveau. Dat was heel beroerd. Hij had een topdag, ik een hele slechte."

Ongeloof bij Nardi

Nardi kon zijn geluk niet op. "Vóór deze avond kende niemand mij", stamelde de jonge Italiaan na afloop van de wedstrijd vol ongeloof "Ik denk dat het echt een wonder is. Ik ben iemand die buiten de top-100 van de wereld staat en nu versla ik Novak. Krankzinnig",

Nardi is de laagste gerankte speler ooit die van Djokovic heeft gewonnen op een Grand Slam-toernooi of een ATP Masters 1000 zoals Indian Wells. In 2008 deed de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson dat in Miami als nummer 122 van de wereld.